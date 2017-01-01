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    У Святошинському районі столиці згорів приватний будинок (фото)

    • Сьогодні, 13:16
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    У приватному секторі на Борщагівці сталася пожежа

    У координаційного центру Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що по вулиці Трублаїні, виникла пожежа.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На місце події негайно прибули рятувальники. Як виявилося, загоряння виникло в 1-поверховому дерев'яному приватному будинку.

    В результаті спалаху згоріло та розібрано 130 кв. м. даху і дерев'яних конструкцій будинку. Причина пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.

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    У Святошинському районі столиці згорів приватний будинок (фото)
    У Святошинському районі столиці згорів приватний будинок (фото)
    У Святошинському районі столиці згорів приватний будинок (фото)
    У Святошинському районі столиці згорів приватний будинок (фото)
    У Святошинському районі столиці згорів приватний будинок (фото)

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