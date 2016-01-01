Увага розшук! У Києві вже тиждень шукають молоду дівчину
- Сьогодні, 12:32
-
Розсилка
У столиці зникла молода дівчина 1996 року народження
Про це написали в «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.
Рудченко Алла Русланівна зникла 15 грудня, коли мала поїхати із залізничного вокзалу до міста Гребінка (Полтавська область). Однак додому дівчина так і не дісталася.
Зникла на зв'язок не виходить. Зараз її шукають родичі.
Якщо вам щось відомо про місцезнаходження Алли, просимо повідомити її чоловікові – 0731546695.
Джерело: 44.ua