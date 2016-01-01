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    Увага розшук! У Києві вже тиждень шукають молоду дівчину

    • Сьогодні, 12:32
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    У столиці зникла молода дівчина 1996 року народження

    Про це написали в «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.

    Рудченко Алла Русланівна зникла 15 грудня, коли мала поїхати із залізничного вокзалу до міста Гребінка (Полтавська область). Однак додому дівчина так і не дісталася.

    Зникла на зв'язок не виходить. Зараз її шукають родичі.

    Якщо вам щось відомо про місцезнаходження Алли, просимо повідомити її чоловікові – 0731546695.

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    Джерело: 44.ua

    кримінал
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