Увага розшук! У Києві вже тиждень шукають молоду дівчину

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У столиці зникла молода дівчина 1996 року народження

Про це написали в «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.

Рудченко Алла Русланівна зникла 15 грудня, коли мала поїхати із залізничного вокзалу до міста Гребінка (Полтавська область). Однак додому дівчина так і не дісталася.

Зникла на зв'язок не виходить. Зараз її шукають родичі.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження Алли, просимо повідомити її чоловікові – 0731546695.

Джерело: 44.ua