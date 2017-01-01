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    В аеропорту «Бориспіль» затримали білоруса, якого шукав Інтерпол

    • Сьогодні, 20:06
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    Паспортний контроль в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;
    Паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль»

    В аеропорту «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби затримали у понеділок громадянина Білорусі, якого розшукував Інтерпол.

    Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

    «Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва до Лондона, прикордонники встановили, що відносно громадянина Республіки Білорусь відбулось спрацювання бази Інтерпол», - йдеться у повідомленні.

    У ДПСУ зазначили, що чоловік перебував у міжнародному розшуку за грабіж.

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    Як повідомляв Укрінформ, напередодні в аеропорту «Харків» під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу «Харків - Тель-Авів» затримано громадянина Ізраїля. Виявилося, що інформація про 58-річного чоловіка є в базі даних Інтерполу. Він розшукується за кримінальні злочини, здійснені у Польщі. Йому інкримінується шахрайство у сфері торгівлі, а також - у сфері банківської й фінансової діяльності. 9 січня затриманого громадянина Ізраїля передано поліції.

    Джерело: Укрінформ

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