В столиці активісти перекрили вулицю

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Поблизу Верховної Ради близько 70 активістів перекрили вулицю.

Поблизу будівлі готелю «Київ», де о 16.30 почнеться засідання Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, зібралися активісти.

Там знаходиться близько 20 машин з євро номерами та орієнтовно 70 осіб. Активісти виступають за підтримку закону 5567 щодо реєстрації автомобілів з європейськими номерами.

Крім того, під будівлею Верховної Ради тимчасово обмежено проїзд та прохід у зв’язку з проведенням охоронних заходів.

На місці знаходиться чотири автобуси Національної гвардії, один автобус поліції, а також чергує карета швидкої допомоги. Біля кожного входу в будівлю знаходиться по два поліцейські, ще близько п’яти поліцейських чергують на території.

Джерело: УНН