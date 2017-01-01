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    В столиці активісти перекрили вулицю

    • Сьогодні, 16:28
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    Поблизу Верховної Ради близько 70 активістів перекрили вулицю.

    Поблизу будівлі готелю «Київ», де о 16.30 почнеться засідання Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, зібралися активісти.

    Там знаходиться близько 20 машин з євро номерами та орієнтовно 70 осіб. Активісти виступають за підтримку закону 5567 щодо реєстрації автомобілів з європейськими номерами.

    Крім того, під будівлею Верховної Ради тимчасово обмежено проїзд та прохід у зв’язку з проведенням охоронних заходів.

    На місці знаходиться чотири автобуси Національної гвардії, один автобус поліції, а також чергує карета швидкої допомоги. Біля кожного входу в будівлю знаходиться по два поліцейські, ще близько п’яти поліцейських чергують на території.

    Джерело: УНН

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