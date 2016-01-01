В столиці накрили банду, яка виготовляла фальшиві паспорти (ФОТО)
- 19 Грудня, 22:17
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Розсилка
Служба безпеки України викрила у Києві організовану злочинну групу, яка підробляла паспорти та інші документи, що дають право на безперешкодний перетин державного кордону України
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Під час проведення шести одночасних обшуків у домоволодіннях зловмисників оперативники спецслужби виявили обладнання, яке використовувалось для виготовлення фальшивок, а також готові паспорти та інші документи суворої звітності з ознаками та елементами підробки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Триває комплекс слідчих дій.