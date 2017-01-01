В столиці підліток разом із друзями затримав педофіла

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Збоченець почав писати підлітку у соцмережі

У соцмережі 16-літньому мешканцю Києва почав писати невідомий чоловік. Він надсилав хлопцеві порнографічні фото, призначив зустріч та запропонував інтим.

Щоби викрити педофіла, юнак погодився на переписку та зустріч. Побачення відбулося біля станції метро «Нивки», а звідти чоловік та хлопець пішли в парк.

Та юнак прийшов на зустріч не сам, а з друзями. Тож у парку вони затримали розбещувача та передали його поліції.

«Затриманий - 53-річний киянин, - повідомила Оксана Блищик, начальник відділу комунікації ГУ НП у Києві. - У його телефоні знайшли порнографічні фото та відео. За фактом розбещення неповнолітніх розпочали кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі».

Джерело: Експрес