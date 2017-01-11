У столиці від грипу померла жінка

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За третій тиждень 2017 року захворіло на грип та ГРВІ 190 205 осіб, з них 55,7% – діти до 17 років

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Центр з контролю та моніторингу захворювань.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 446,6 на 100 тисяч населення, що на 4,7% менше, ніж минулого тижня. Госпіталізовано 7143 особи – 3,8% від захворілих.

Зареєстровано один летальний випадок від грипу в місті Києві.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській – 745,5, найменший – у Харківській областях – 281,2 на 100 тис. населення. На звітному тижні темп приросту серед дорослих зменшився на 14,5%, а серед дітей до 17 років збільшився на 4,7%.

Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги в трьох областях: Волинській на 27,1%, Закарпатській – 15%, Дніпропетровській – 12,0%.

У період з 9 по 15 січня в Україні від грипу померло 6 осіб.

Раніше повідомлялося, що впродовж тижня 2–8 січня від захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні померло 6 осіб.

Джерело: Еспресо ТВ