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    У столиці від грипу померла жінка

    • Сьогодні, 10:14
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    За третій тиждень 2017 року захворіло на грип та ГРВІ 190 205 осіб, з них 55,7% – діти до 17 років

    Про це на сторінці у Facebook повідомляє Центр з контролю та моніторингу захворювань.

    Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 446,6 на 100 тисяч населення, що на 4,7% менше, ніж минулого тижня. Госпіталізовано 7143 особи – 3,8% від захворілих.

    Зареєстровано один летальний випадок від грипу в місті Києві.

    Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській – 745,5, найменший – у Харківській областях – 281,2 на 100 тис. населення. На звітному тижні темп приросту серед дорослих зменшився на 14,5%, а серед дітей до 17 років збільшився на 4,7%.

    Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги в трьох областях: Волинській на 27,1%, Закарпатській – 15%, Дніпропетровській – 12,0%.

    У період з 9 по 15 січня в Україні від грипу померло 6 осіб.

    Раніше повідомлялося, що впродовж тижня 2–8 січня від захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні померло 6 осіб.

    Джерело: Еспресо ТВ

    грип
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