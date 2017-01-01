У столиці відбудеться благодійний Віденський бал

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У Києві в жовтні відбудеться благодійний Віденський бал за участю державних та культурних діячів Австрії та України

Про це повідомив голова організаційного комітету благодійного Віденського балу в Києві, народний артист Герман Макаренко.

«Символічно, що Віденський бал відбудеться саме зараз і саме у європейському місті – Києві – за участю державних та культурних діячів Австрії та України. Ми розглядаємо таку нагоду як унікальну можливість втілення ключових загальнолюдських цінностей, на яких базуються принципи діяльності ЮНЕСКО – це, перш за все, взаєморозуміння, мир та толерантність», – заявив голова оргкомітету.

Макаренко також є художнім керівником оркестру «Київ-Класік», який формує художню програму заходу. Він – єдиний в Україні отримав високе звання «Артист ЮНЕСКО в ім’я миру», наголосили організатори заходу.

Як зазначається, Віденський бал відбудеться за підтримки Міністерства закордонних справ України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, мерій Відня та Києва.

«Ми вирішили довести, що в Києві є усі можливості провести традиційний Віденський бал, не відступаючи від жодного правила, жодної деталі етикету подібних вишуканих заходів», – сказала Марина Ігнатуша, генеральний директор групи компаній BrandBerg, яка є організатором балу в Києві.

Як зауважують організатори заходу, серед учасників та запрошених – VIP-персони з Австрії та України.

Повідомляється також, що у заході братимуть участь зірки опери та балету з Віденської опери, гостей частуватимуть стравами від шеф-кухаря з Відня, колекційні сукні запропонує австрійський модельєр, а святкову залу прикрасить дизайнер з Австрії.

Юних дебютантів, які відкриють престижний захід, відбиратиме авторитетний конкурсний комітет за суворими вимогами: знання етикету, вільне спілкування англійською мовою і, звичайно ж, вміння танцювати вальс, при цьому важливо показати володіння як правостороннім, так і лівостороннім поворотом. У танцювальній програмі буде представлено «класичний набір»: полонез, вальс, кадриль, полька, танго, румба, ча-ча-ча, фокстрот.

За словами Ігнатуші, окрім насиченої програми для дорослих, організатори зробили акцент на проведенні дитячого Віденського балу як самостійного заходу, з притаманним йому бальним шиком та атрибутами – з вишукано-консервативним дрес-кодом, етикетом та манерами.

«Зазвичай така міжнародна подія пов’язана з великими благодійними цілями: кошти збирають для боротьби з головними викликами сучасності. Кошти благодійного Віденського балу у Києві будуть спрямовані на програму реабілітації воїнів АТО та розвиток столичного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів», – зазначили організатори.

Як відомо, Віденський бал відбувається в багатьох столицях світу: Празі, Нью-Йорку, Римі, Токіо, Стамбулі, Брюсселі, Гонконзі тощо. Сценарій проведення балу не змінювався майже сто років. Його завжди відкривають дебютанти. Від усіх учасників та гостей суворо вимагають дотримуватися дрес-коду: довга вечірня сукня для жінок і чорний фрак з білим метеликом для чоловіків. Дебютанткою Віденського балу може стати дівчина з будь-якого куточку світу, але лише одного разу. Вікові обмеження для дебютантки – від 16 до 23 років, її партнеру має бути від 18 до 28 років. Дівчата, які відкривають бал, одягнені в білі сукні і обов'язково в коронах – модель корони змінюється щороку, над нею працюють найкращі дизайнери світу.

Джерело: Укрінформ