В столиці встановлять меморіальні дошки видатним діячам та загиблим в АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, на фасаді будівлі середньої загальноосвітньої школи № 25 на вул. Володимирській, 1 встановлять меморіальну дошку на честь учасника АТО, захисника Донецького аеропорту Шептицького Ігоря Олексійовича, а на фасаді будівлі на б-рі Тараса Шевченка, 3-А – капелана АТО, учасника Революції Гідності на Майдані Отця Валентина Серовецького. Вшанують пам’ять й учасника АТО Новоселова Тараса Миколайовича шляхом встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі середньої загальноосвітньої школи № 242 на просп. Правди, 64-Г.

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Окрім того, на фасаді будинку на вул. Микільсько-Ботанічній, 14 встановлять меморіальну дошку на честь видатного вченого-енергетика, академіка Національної академії наук (НАН) України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України Чиженка Івана Мироновича, а на фасаді будівлі на вул. Шота Руставелі, 39/41 – Лободи Михайла Васильовича, Президента Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та культурологів, Голови Правління Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», члена-кореспондента АМН України, доктора медичних наук, професора, Заслуженого лікаря України.

Також встановлять меморіальну дошку на честь видатного вченого, одного із засновників Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України – академіка Розенфельда Леоніда Георгійовича на фасаді будівлі на вул. Зоологічній, 3.

Витрати, пов’язані із виготовленням та встановленням меморіальних дошок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.