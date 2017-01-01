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    Вандали знищили канатну дорогу над Дніпром (відео)

    • Сьогодні, 18:17
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    Скандал навколо канатної дороги в Києві

    Четверо невідомих демонтували  конструкції троллея, який з'єднував Правий берег столиці і Труханів острів.

    «Невідомі намагалися видати себе за представників офіційних київських структур, проте жодних документів пред'явити не змогли. Від камер працівників троллея молодчики ховали обличчя, а після скоєного втекли на автомобілі», - йдеться в повідомленні.

    Після такого варварського випадку кияни та гості столиці не зможуть ковзати по натягнутому тросу і милуватися краєвидами Києва.

    Зрізані троси троллея під час падіння пошкодили лінії електропередач.

    Крім того, повідомляється, що спроби розібрати вишки троллея не припинялися і далі.

    Прибула на місце поліція лише стежить за розвитком ситуації і намагається не допускати зіткнень.

    Джерело: Hronika.info

    Київ благоустрій
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