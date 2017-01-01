Вандали знищили канатну дорогу над Дніпром (відео)
- Сьогодні, 18:17
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Скандал навколо канатної дороги в Києві
Четверо невідомих демонтували конструкції троллея, який з'єднував Правий берег столиці і Труханів острів.
«Невідомі намагалися видати себе за представників офіційних київських структур, проте жодних документів пред'явити не змогли. Від камер працівників троллея молодчики ховали обличчя, а після скоєного втекли на автомобілі», - йдеться в повідомленні.
Після такого варварського випадку кияни та гості столиці не зможуть ковзати по натягнутому тросу і милуватися краєвидами Києва.
Зрізані троси троллея під час падіння пошкодили лінії електропередач.
Крім того, повідомляється, що спроби розібрати вишки троллея не припинялися і далі.
Прибула на місце поліція лише стежить за розвитком ситуації і намагається не допускати зіткнень.
Джерело: Hronika.info