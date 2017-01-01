Вночі в столиці горіло сміттєве звалище
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Пожежа на сміттєвому звалище у Києві
Надзвичайна подія сталася у Подільскому районі
У ніч на 25 квітня в Києві на вулиці Газопроводній, 2 сталася пожежа сміттєзвалища.
Про це повідомили очевидці в паблік «Київ Оперативний».
За їх словами, займання сталося в місці біля кладовища.
«Масштабна пожежа на сміттєзвалищі, по вул. Газопроводная 2, біля кладовища. За попередніми даними, самозаймання.
На щастя обійшлося без постраждалих. На місці працюють співробітники ГСЧС і екіпаж поліції », - йдеться в повідомленні.