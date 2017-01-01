  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто

    • Сьогодні, 12:32
    • Розсилка
    ДТП під Києвом
    Фото: Киев Оперативный
    ДТП під Києвом

    На Ново-Ірпінській трасі під Києвом зіткнулося п'ять автомобілів. ДТП сталася 19 квітня

    За попередніми даними, автомобілі Audi і Daewoo їхали в попутному напрямку в бік Ірпеня. У цей момент водій іншого Daewoo, який їхав їм назустріч, заснув за кермом.

    Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi.

    Останній автомобіль зачепив попутний Daewoo і вилетів разом з ним на узбіччя.

    Водій Renault зупинився, щоб допомогти. З боку Ірпеня в його машину влетів автомобіль ВАЗ, водій якого задивився на те, що відбувається.

    Внаслідок ДТП постраждав водій, який заснув за кермом. Його із серйозними травмами госпіталізували.

    Правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто
    Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто

    Джерело: Киев Оперативный

    ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ