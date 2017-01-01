Водій, який заснув, спровокував масштабну аварію: зіштовхнулося п'ять авто

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Фото: Киев Оперативный ДТП під Києвом

На Ново-Ірпінській трасі під Києвом зіткнулося п'ять автомобілів. ДТП сталася 19 квітня

За попередніми даними, автомобілі Audi і Daewoo їхали в попутному напрямку в бік Ірпеня. У цей момент водій іншого Daewoo, який їхав їм назустріч, заснув за кермом.

Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi.

Останній автомобіль зачепив попутний Daewoo і вилетів разом з ним на узбіччя.

Водій Renault зупинився, щоб допомогти. З боку Ірпеня в його машину влетів автомобіль ВАЗ, водій якого задивився на те, що відбувається.

Внаслідок ДТП постраждав водій, який заснув за кермом. Його із серйозними травмами госпіталізували.

Правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

Джерело: Киев Оперативный