Водогін на вулиці Борщагівській реконструюють за кошти місцевого бюджету

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Ремонт водогону на вулиці Борщагівській

Термін експлуатації водогону закінчився

Мережа на вулиці Борщагівській, від провулку Ковальського до Повітрофлотського мосту, повністю амортизована та потребує заміни. Для цього Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва передбачено виділити зі спеціального фонду місцевого бюджету понад 43 млн грн.

Розпочати будівництво заплановано наприкінці травня, а завершити реконструкцію водопроводу, спорудженого в 60-х роках минулого століття, – за півроку.

Нагадаємо, з початку року на вул. Борщагівській трапилось три аварійні ситуації – усі в районі будинків № 14 та № 16.

За результатами останньої аварії, яка сталася 16 квітня біля будинку № 16, бригади «Київводоканалу» замінили 6 м труби та відновили водопостачання прилеглим спорудам. 18 квітня о 08:30 водопостачання відновили усім відключеним на час виконання робіт будівлям – на вул. Борщагівській, 2-Б («Макдональдс»), 97-А (гаражі), 119, 120, 122 (корпуси Київського політехнічного інституту) та вул. Уманській, 8 (приміщення Південно-західної залізниці).