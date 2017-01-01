Вперше в Києві відбудеться історична реконструкція бою військ УНР проти більшовиків за завод «Арсенал»

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У центрі столиці відбудеться битва за «Арсенал».

У неділю, 29 січня, в центрі Києва, військово-історичний клуб «Повстанець»покаже киянам і гостям столиці історичну подію - історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків.

«Вперше в місті Києві, на історичному місці відбудеться реконструкція бою військ УНР проти більшовиків за завод Арсенал! Подій, які відбувались наприкінці січня 1918 року.

Тож запрошуємо киян та гостей столиці 29 січня о 17:00 на Арсенальну площу (перед стінами заводу Арсенал)», - повідомили організатори на своїй сторінці у Facebook.

Також, 29 січня, в центрі столиці пройде смолоскипна хода на честь річниці бою під Крутами.

Бій під Кру́тами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина.

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Поновити наступ на Київ війську Муравйова прийшлося не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі...