Як перевіряють водіїв міських автобусів перед робочим днем

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Чи безпечно мешканцям столиці користуватися громадським транспортом?

Тиждень тому у Києві стався резонансний випадок – водій одного з автобусів привіз пасажирів на кінцеву зупинку і раптово помер від серцевого нападу. На підприємстві, де працював чоловік, повідомили, що перед початком робочого дня все було добре. Водій пройшов медогляд і був допущений до роботи. Та чи дійсно перевіряють водіїв перед робочим днем у столиці?

Вадим працює водієм пасажирського автобуса вже десятий рік. Кожного дня перед рейсом він робить одну і ту ж процедуру: отримує в диспетчера шляховий лист, проходить у лікаря алкотест та медогляд. Потім перевіряє машину разом з механіком і виходить на маршрут.

Підприємство «Київпастранс», де працює Вадим, комунальне. За словами співробітників, в компанії намагаються дотримуватися законодавчих вимог в питаннях технічного стану машини та відпочинку водія.

А ось у приватних перевізників ситуація може бути різною, хоча законодавство однакове для всіх гравців ринку. Тому недивно, що ДТП за участю маршруток, відбуваються доволі часто. Поспіх чи втрата концентрації – і водій може рушити з місця, не переконавшись, що пасажир вийшов з салону, або здійснити наїзд на пішоходів через напад епілепсії.

В приватних перевізників, переважно, є свої механіки і лікарі. Намагаються по можливості оновлювати і рухомий склад. Утім, самих приватних перевізників у Києві за останні роки стало майже в половину менше. Що, власне, і сприяє розвитку між ними здорової конкуренції і покращенню якості маршрутів в цілому.





Джерело: 24 канал