З початку весни у столиці ліквідували 93 стихійних сміттєзвалища

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Інспекторами вручено понад 400 приписів за неприбране сміття

Із початку березня цього року в місті Києві районними та міськими інспекторами вручено понад 400 приписів за неприбране сміття на балансовій території і на узбіччі. Окрім того, за цей період ліквідовано 93 стихійних сміттєзвалища.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, зараз в активній фазі прибирання міста після зими, тому кожне підприємство, в тому числі комерційні структури, повинні подбати про порядок і благоустрій на ввіреній території.

«За дотриманням порядку та чистоти в столиці слідкує 80 інспекторів із благоустрою. Практика адміністративних покарань, яку ми застосовували під час снігопадів, буде задіяна і під час прибирання сміття. Ті організації, які не прибрали, ми будемо штрафувати. Сума штрафу може сягати 1700 грн. Із 1 до 20 березня вручено понад 400 приписів за неприбране сміття, в тому числі за сміття, залишене на узбіччях», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше «Главком» опублікував фотографії, на яких видно, наскільки засмічено місто.