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    Завтра в столиці знову туман

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    10 березня у столиці утримається туман

    За прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 10 березня, вночі та вранці у Києві очікується туман, видимість 200–500 м. Також у цей день у столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5–8 м/с. Температура вночі 1–3° тепла, вдень 8–10° тепла.

    Міська влада звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

    Під час керування автомобілем у тумані фахівці рекомендують водіям дотримуватися таких порад:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.
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