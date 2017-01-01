Завтра в столиці знову туман
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10 березня у столиці утримається туман
За прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 10 березня, вночі та вранці у Києві очікується туман, видимість 200–500 м. Також у цей день у столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5–8 м/с. Температура вночі 1–3° тепла, вдень 8–10° тепла.
Міська влада звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Під час керування автомобілем у тумані фахівці рекомендують водіям дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.