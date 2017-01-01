Жахлива знахідка: столичні рятувальники знайшли в колекторі тіло мертвої жінки
- Сьогодні, 10:58
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Сьогодні, 18 квітня, в 1:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ГСЧС України в місті Києві надійшло повідомлення про те, що по вулиці Милославській, 23, на відкритій території в колекторі знаходиться тіло мертвої жінки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.
На місце події прибули рятувальники 43-й Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки бійці дістали тіло жінки 1977 року і передали правоохоронним органам.
Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.