Жахлива знахідка: столичні рятувальники знайшли в колекторі тіло мертвої жінки

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Трагедія сталася на Троєщині

Сьогодні, 18 квітня, в 1:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ГСЧС України в місті Києві надійшло повідомлення про те, що по вулиці Милославській, 23, на відкритій території в колекторі знаходиться тіло мертвої жінки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники 43-й Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки бійці дістали тіло жінки 1977 року і передали правоохоронним органам.

Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.