Вкладники банку «Михайлівський» перекрили вулицю у центрі Києва

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Вкладники банку «Михайлівський»

Б’ючи в барабан та ходячи туди-сюди, щоб зігрітися, протестувальники мітингують на вулиці Грушевського

У центрі столиці про себе заявили вкладники банку «Михайлівський». Так і не повернувши свої вклади, вони вирішили перекрити вул. Грушевського, що біля Європейської площі.

Б’ючи в барабан та ходячи туди-сюди, щоб зігрітися, протестувальники продовжують мітингувати.

За всім цим мирно та злагоджено спостерігають поліціянти.



