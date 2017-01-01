Вкладники банку «Михайлівський» перекрили вулицю у центрі Києва
- Сьогодні, 16:35
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Вкладники банку «Михайлівський»
Б’ючи в барабан та ходячи туди-сюди, щоб зігрітися, протестувальники мітингують на вулиці Грушевського
У центрі столиці про себе заявили вкладники банку «Михайлівський». Так і не повернувши свої вклади, вони вирішили перекрити вул. Грушевського, що біля Європейської площі.
Б’ючи в барабан та ходячи туди-сюди, щоб зігрітися, протестувальники продовжують мітингувати.
За всім цим мирно та злагоджено спостерігають поліціянти.
Джерело: Вечірній Київ