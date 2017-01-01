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Організація поховань є не лише скорботним процесом. Для декого це доволі прибутковий бізнес

Найбільше дивує те, що ритуальники самі звертаються до родичів померлого. Такі «дива» діються завдяки лікарям і правоохоронцям, які «зливають» інформацію певним фірмам чи приватним підприємцям.

Ні для кого не таємниця, що на ринку ритуальних послуг уже давно точиться боротьба за доступ до тіла покійника. В цьому бізнесі, як у відомій приказці: хто перший встав, той і штани забрав. Як правило, родичі небіжчика погоджуються на першу пропозицію від того чи іншого похоронного агентства. У людей просто немає часу, щоб вишукувати різні фірми та порівнювати ціни. Цим і користуються «люб’язні» медпрацівники та поліцейські: вони одразу надають адресу «потрібному» агентові або навіть беруть його із собою на квартиру, де сталася смерть. Це є свідченням порушення законодавства, оскільки інформація про поховання конфіденційна і розголошенню не підлягає. Проте відповідальності за такі дії ніхто не несе.

Кому «світить» кримінал?

В Антимонопольному комітеті розробили законопроект, який передбачає досить сувору відповідальність за несанкціоноване розголошення даних про смерть людини. Йдеться про внесення до Кримінального кодексу нової статті (297-2): «Поширення інформації про померлого всупереч вимогам закону «Про поховання та похоронну справу» карається штрафом у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до дев’яти місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк…» За дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, можна отримати обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Також автори законопроекту пропонують карати тих осіб, які грубо порушують правила перевезення тіла померлого до моргу: за такі діяння загрожує не лише штраф у розмірі 8500 грн (п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а й навіть позбавлення волі на строк 4–7 років, а в разі спричинення тяжких наслідків «світить» значно триваліша подорож за ґрати – від 7 до 12 років.

Коли нові норми покарання застосовуватимуть на практиці, поки що невідомо. Як дізналася «Вечірка», нині цей проект перебуває на розгляді у Міністерстві регіонального розвитку. Свої пропозиції також мають надати представники МВС та Мінохорони здоров’я. Далі своє слово скажуть Кабмін і Верховна Рада.

Горе – ваше, гроші – наші

Намагаючись «вижати» якомога більше грошей зі своїх клієнтів, похоронні агенти використовують доволі хитрі схеми. У цьому переконався кореспондент «Вечірки», поспілкувавшись зі своєю сусідкою, в якої помер чоловік.

Убита горем жінка була в шоковому стані, коли їй запропонували підписати папірець під назвою: «Додаток №1 до договору-замовлення на організацію поховання та надання суміжних ритуальних послуг». Уважне ознайомлення з цим документом засвідчило: лукавий підприємець значно завищив ціни на ритуальні послуги, причому деякі з них повторювалися по кілька разів.

Так, наприклад, у розділі «підготовка та проведення поховання» послуги, повязані з одним і тим самим автокатафалком, розписали аж на п’ять окремих пунктів: доставка померлого до моргу (1200 грн), винесення з моргу (500 грн), додаткові заїзди (200 грн), перевезення до місця прощання (1600 грн), доставка до цвинтаря (2200 грн). Тобто за самі лише транспортні «ласки» довелося заплатити 5700 грн. Окрім того, з бідної пенсіонерки здерли ще 1200 грн за так звану доставку ритуальних предметів, 500 – за виготовлення портрета покійника, 1500 – за риття могили. А за домовину, яку в Києві можна купити за 400–700 грн, «попросили» у 6–10 разів дорожче (4200 грн). Загалом витрати становили понад 20 тисяч грн.

Звісно, якби родичі небіжчика були уважнішими, похорон обійшовся б значно дешевше. У столиці діють численні ритуальні фірми, послуги яких скромніші. Щоб провести близьку людину в останню путь, варто скористатися пропозицією під назвою «похорон-економ» вартістю 5500 грн. До цієї суми включено всі необхідні витрати: від зберігання тіла у морзі до поховання на кладовищі. За бажання можна зробити ставку на «похорон-стандарт», що коштує 8000 грн, зважаючи на дорожчу домовину та послуги розпорядника поховань.

Значно дешевшим є комплекс послуг «кремація-економ» (4000 грн). До цієї суми включено вартість домовини, автокатафалка, кремацію (офіційний державний внесок). Додатково ще треба заплатити за урну для праху (600–10 тис. грн).

Для заможніших киян передбачено так званий VIP-похорон: комфортабельні автобуси, ексклюзивна домовина та дорогий катафалк. Скажімо, оренда катафалка, зробленого на базі Chrysler 300C, коштує близько 10 тис. грн, оренда катафалка Cadillac – майже вдвічі дорожче. Елітне місце на столичному кладовищі – не менше 30 тисяч гривень. Якщо додати поминальний обід у ресторані, загальна сума перевищить 100 тисяч гривень.

Обережно, шахраї

Під час пошуку похоронних агентств в інтернеті треба бути обережним. Красиво оформлений веб-сайт – лише вивіска, на якій продавці ритуальних послуг повідомляють про себе і свої товари. Але ж на віртуальних порталах будь-хто може написати що завгодно, видавати бажане за дійсне, публіковувати недостовірну або перекручену інформацію, використовувати вкрадені тексти та фотознімки.

На жаль, за подібні «фокуси» ніхто в Україні не несе відповідальності. Чи варто дивуватися, що кількість нелегальних ритуальників зростає. Особливо вражають інтернет-агентства з гарними фотознімками та чарівними голосами телефонних диспетчерів, які готові проконсультувати в будь-який час дня і ночі. На словах вони обіцяють мінімальні ціни на поховання, а на ділі збільшують суми у кілька разів.

Як правило, у цих спритників немає ні досвіду, ні потрібних документів, ні дозволів на ведення бізнесу. На ринку ритуальних послуг таких сумнівних осіб ще називають «чорними агентами», які виманюють гроші у довірливого клієнта, а потім кидають його напризволяще. Щоб не потрапити в таку халепу, «Вечірка» радить для ефективної організації поховання користуватися послугами лише тих ритуальних служб, що обслуговують киян із дозволу та за підтримки КМДА.

Поради

Для проведення поховання потрібно обов'язково отримати бланк констатації смерті та протокол огляду тіла від співробітників медичної допомоги та поліції. Якщо тіло померлого не транспортували до моргу, треба звернутися до лікарні чи поліклініки з проханням отримати медичне свідоцтво про смерть. При собі потрібно мати протокол огляду тіла, бланк констатації смерті, медичний поліс, а також амбулаторну карту покійного. Зі свідоцтвом про смерть слід звернутися до ЗАГСу, щоб оформити довідку про смерть встановленого зразка і гербове свідоцтво про смерть. Звернутися до бюро ритуально-похоронних послуг для організації похорону. Всі послуги мають бути зазначені в договорі. З його текстом необхідно уважно ознайомитися, уточнити кожен пункт і кожну цифру. Не можна піддаватися на вмовляння похоронних агентів, які пропонують підписати чистий бланк під виглядом «економії часу». Інакше ціни, зазначені в договорі, можуть виявитися значно вищими, аніж було обіцяно на словах. Якщо лікарі чи поліцейські повідомили про смерть близької людини стороннім особам, це є грубим порушенням закону «Про поховання та похоронну справу». У такому разі ви маєте право відмовитися від нав'язаних ритуальних послуг, які можуть виявитися доволі дорогими (зважаючи на «відкати» медикам і правоохоронцям). Кожен має право обирати, з якою похоронною фірмою мати справу. Варто уважно вивчити сайти похоронних служб або порадитися зі знайомими. Неодмінно зверніть увагу на ціни та перелік послуг – так ви краще розберетеся у договорі, який підпишете з обраною фірмою. Під час організації поховання у вас можуть попросити більше грошей, ніж у договорі: мовляв, треба доплатити за те, що обмивають, одягають і кладуть померлого в труну. Це обман. Платити працівникам моргу не потрібно: за законодавством ці послуги є безкоштовними.

Кого ховають безкоштовно?

Державним коштом здійснюється поховання:

Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями «За відвагу»;

Героїв України, Героїв соціалістичної праці, повних кавалерів ордена Трудової слави;

учасників бойових дій;

інвалідів війни.

Чим допомагає держава?

У разі смерті пенсіонера його родичам виплачується матеріальна допомога у розмірі двомісячної пенсії. Допомога на поховання військових пенсіонерів виплачується у розмірі тримісячної пенсії померлого пенсіонера, але не менше п'ятиразового розміру мінімальної заробітної плати.

Вартість ритуальних послуг

(за договором-замовленням з організації поховання)

Валентин Ковальський

Джерело: Вечірній Київ