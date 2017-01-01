На дорогах Києва та області за день сталися десятки ДТП
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Рух великовагового та пасажирського транспорту через ускладнення погодних умов обмежили на дорогах місцевого значення у 5 областях України
Ожеледиця спричинила десятки аварій у Києві та області, є жертви.
Зокрема, загинув водій легковика біля селища Немішаєве – невдалий обгін. Через негоду обмежили рух вантажного транспорту одразу у Київській, Житомирській та Черкаській областях.
Водії намагаються бути обережними, але дорожнє покриття занадто слизьке.
Джерело: ТСН