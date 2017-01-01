Як кияни ставляться до одностатевих шлюбів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Думка громадян

У Німеччині 75 % мешканців вважають, що одностатеві пари повинні бути повністю зрівняні в шлюбних правах з різностатевими.\

Такі результати опитування, проведеного інститутом Emnid на замовлення видання Bild am Sonntag.

При цьому 20% опитаних виступили проти, ще 5% не визначилися з точною відповіддю.

Нагадаємо, у травні 2016 року в Києві пройшов Марш рівності, званий ще КиївПрайдом або в народі гей-парадом. Заходи безпеки заходу на були неймовірні. Сама Хатія Деконаідзе (начальник Національної поліції) і Андрій Крищенко (начальник поліції Києва) контролювали ситуацію під час Маршу.

Як ставляться кияни до одностатевих шлюбів дивіться у сюжеті:





Джерело: Громадське