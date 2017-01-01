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    Як кияни ставляться до одностатевих шлюбів

    • Сьогодні, 22:03
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    Думка громадян

    У Німеччині 75 % мешканців вважають, що одностатеві пари повинні бути повністю зрівняні в шлюбних правах з різностатевими.\

    Такі результати опитування, проведеного інститутом Emnid на замовлення видання Bild am Sonntag.

    При цьому 20% опитаних виступили проти, ще 5% не визначилися з точною відповіддю. 

    Нагадаємо, у травні 2016 року в Києві пройшов Марш рівності, званий ще КиївПрайдом або в народі гей-парадом. Заходи безпеки заходу на були неймовірні. Сама Хатія Деконаідзе (начальник Національної поліції) і Андрій Крищенко (начальник поліції Києва) контролювали ситуацію під час Маршу.

    Як ставляться кияни до одностатевих шлюбів дивіться у сюжеті:


    Джерело: Громадське

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