Як кияни ставляться до одностатевих шлюбів
- Сьогодні, 22:03
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Думка громадян
У Німеччині 75 % мешканців вважають, що одностатеві пари повинні бути повністю зрівняні в шлюбних правах з різностатевими.\
Такі результати опитування, проведеного інститутом Emnid на замовлення видання Bild am Sonntag.
При цьому 20% опитаних виступили проти, ще 5% не визначилися з точною відповіддю.
Нагадаємо, у травні 2016 року в Києві пройшов Марш рівності, званий ще КиївПрайдом або в народі гей-парадом. Заходи безпеки заходу на були неймовірні. Сама Хатія Деконаідзе (начальник Національної поліції) і Андрій Крищенко (начальник поліції Києва) контролювали ситуацію під час Маршу.
Як ставляться кияни до одностатевих шлюбів дивіться у сюжеті:
Джерело: Громадське