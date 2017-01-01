«Донбасенерго» сина Януковича купує вугілля у бойовиків, незважаючи на блокаду - нардеп

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Борислав Береза

«Кожного з нас, хто сумлінно платить за електрику, поза нашою волею примушують до прямого фінансування Захарченко та Плотницького»

Компанія «Донбасенерго», яка належить Олександру Януковичу, почала купувати вугілля для своєї ТЕС у бойовиків, які націоналізували українські шахти в ОРДЛО, заявив нардеп Борислав Береза.

«За офіційними паперами у «Донбасенерго» залишилося всього 34 тис. тонн вугілля. А ось судячи з учорашніх фото зі Слов'янської ТЕС і нескладним математичним підрахунками - майже в два рази більше. 51 тис. кубометрів штибу відповідає приблизно 60 тис. тонн антрациту. Різниця між заявленим і реальним 26 тис.тонн», - написав депутат у Facebook.

«Звідки вугіллячко? Питання риторичне. Нагадую, що якщо до березня цього року ввезення вугілля з неконтрольованих територій було хоч і аморальним, але економічно для України виправданим (шахти податки платили в наш бюджет), то після «націоналізації» орками платять в бюджет «ЛНР/ДНР!», - уточнив він.

При цьому він зазначив, що ніяких контрактів на поставки вугілля з Роттердама, ПАР, Австралії у «Донбасенерго» немає, а все вугілля вони закуповують в ОРДЛО. За його словами, з цього вугілля вироблятиметься електроенергія і буде продаватися споживачам в Україні, що означає продовження фінансування тероризму на Донбасі.

«Виходить - кожного з нас, хто сумлінно платить за електрику, поза нашою волею примушують до прямого фінансування Захарченко та Плотницького», - повідомив Береза.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) в березні встановила для «Донбассенрего» тариф на відпуск електроенергії на рівні 89 076,56 грн за МВт / год. Це в 33 рази більше, ніж за попередній місяць, коли тариф «Донбасенерго» знаходився на рівні 2 698,89 грн за МВт / год.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ більшість підприємств ОРДЛО знаходяться в управлінні одіозного бізнесмена Сергія Курченка. На думку експертів, вугілля з ОРДЛО може надходити в Україну під виглядом російського.