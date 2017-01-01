Із початку доби бойовики порушують режим тиші- речник Міноборони

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Україна дотримується домовленостей щодо припинення вогню, натомість бойовики продовжують гатити із мінометів

Із початку доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомила начальник Управління комунікацій та друку Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.

Бойовики на Донбасі порушують режим тиші, який мав набути чинності з 1 квітня, сказала начальник Управління комунікацій та друку Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Із 00:00 суботи ми дотримуємося режиму, а з боку противника – 10 порушень. У всіх випадках вони застосовували вогнепальну зброю», – зазначила Гаврилюк.

«Переважно обстрілювали донецький та маріупольський напрямки. Обстріли були в основному із застосуванням стрілецької зброї. Однак наших захисників під Луганськом противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм та 82 мм» - зазначив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний.

При цьому Чепурний зауважив, що українські військові вогонь у відповідь на обстріли бойовиків не відкривали.

«Це умовне перемир’я. Втім, якщо ворог не буде застосовувати важке озброєння, то можливо, якісь цілі будуть досягнені», - додав він.

Тристороння контактна група мінських переговорів 29 березня погодила режим припинення вогню на Донбасі, який мав набути чинності 1 квітня.

У штабі АТО повідомили, що 31 березня ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнилася.