  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Китай спустив на воду перший авіаносець власного виробництва

    • Сьогодні, 05:50
    • Розсилка

    Даний авіаносець став другим на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю

    Китай спустив на воду перший авіаносець власного виробництва в провінції Ляонін.

    Про це повідомляє «Сіньхуа» в твіттері.

    «Китай спустив на воду перший вітчизняний авіаносець в порту Далянь», - йдеться в повідомленні.

    Даний авіаносець став другим на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

    До теперішнього часу в Китаї був лише один авіаносець. Він був добудований в КНР на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера (ТАКР) «Варяг», купленого в України в кінці 1990-х років за $ 25 млн.

    Китай авіаносець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ