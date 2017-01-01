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Даний авіаносець став другим на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю

Китай спустив на воду перший авіаносець власного виробництва в провінції Ляонін.

Про це повідомляє «Сіньхуа» в твіттері.

«Китай спустив на воду перший вітчизняний авіаносець в порту Далянь», - йдеться в повідомленні.

Даний авіаносець став другим на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

До теперішнього часу в Китаї був лише один авіаносець. Він був добудований в КНР на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера (ТАКР) «Варяг», купленого в України в кінці 1990-х років за $ 25 млн.