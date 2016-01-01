Колишній бек-вокаліст «Любе» був на борту літака Ту-154, що розбився

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Насібулін був в числі артистів Ансамблю пісні і танцю імені Александрова

Колишній бек-вокаліст групи «Любе» Євген Насібулін знаходився на борту потерпілого крах літака Ту-154 Міноборони. Про це повідомляє РІА «Новости».

Насібулін був в числі артистів Ансамблю пісні і танцю імені Александрова.

«На борту літака був артист ансамблю Александрова, колишній бек-вокаліст групи« Любе »Євген Насібулін, який працював в групі на початку 90-х років. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Жені», - розповів керівник «Центру імені Ігоря Матвієнка» Андрій Лукінов.

Лукінов зазначив, що ансамбль імені Александрова часто записував пісні з «Любе». Останній раз вони співпрацювали в жовтні під час запису гімну Сухопутних військ.

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.