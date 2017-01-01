Міністр юстиції заявив про саботаж з боку НАЗК

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Документ НАЗК щодо порядку проведення перевірки чиновників не відповідає Конституції України і здоровому глузду, відзначає Петренко

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Національне агентство з питань запобігання корупції – це єдиний державний орган, з яким не може порозумітися Міністерство юстиції. Про це в ефірі «5 каналув програмі «Інформаційний деньміністр юстиції України Павло Петренко.

«Хочу ще раз сказати офіційну позицію, це взагалі виглядає на грані такого вже саботажу. Напевно, (НАЗК - ред) – це єдиний державний орган, який не може порозумітися з Міністерство юстиції. Ми щодня реєструємо десятки нормативних актів і більш серйозних, і даємо правову оцінку рішенням уряду, і законопроектам, які потрапляють до парламенту. Чомусь з цим державним органами, який повинен опікуватися запобіганням корупції, склалася дуже дивна ситуація», - зазначив він.

Петренко додав: «Основний їхній документ, який вони повинні були розробити ще в минулому році, - це порядок проведення перевірки, це той документ, який визначає «дорожню карту« як перевіряється чиновник, який подав декларацію. Вони чомусь почали розробляти напівтаємно в кінці минулого року, коли ми тоді як Міністерство юстиції ... пропонували їм, що давайте ми включимося в цей процес для того, щоб швидко зробити якісний документ. Чомусь тоді НАЗК не пішло на зустріч. Розробило один варіант документу. Ми зробили свої зауваження».

Зі слів міністра, цей новостворений документ НАЗК не відповідав Конституції України і здоровому глузду.

«Я не можу поставити підпис під таким нелегітимним документом, який поставить взагалі під загрозу всю роботу по боротьбі з корупцією. Ми це пояснили нашим колегам, сказали включіть зауваження до нового тексту. Замість цього НАЗК за два дні провело псевдообговорення, той самий текст з певними технічними поправками заслали в Міністерство юстиції. Ми були змушені знову його повернути», - наголосив Петренко.