Нові дані про трагедію на шахті «Степова» на Львівщині: 8 гірників загинули, 21 госпіталізований
- Сьогодні, 22:53
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У потерпілих – опіки від 10 до 40 відсотків площі шкіриУнаслідок вибуху на шахті «Степова» у Львівській області 8 гірників загинули, а число госпіталізованих зросло до 21, повідомляє Радіо Свобода.
У потерпілих – опіки від 10 до 40 відсотків площі шкіри. Зараз поранених перевозять у Львівську міську лікарню.
За словами керівника обласного департаменту охорони здоров’я Ірини Микичак, 6 гірників у важкому стані, і їм уже надають медичну допомогу у Львові.
Кожна родина загиблого отримає від 600 до 700 тисяч гривень, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який терміново прибув на Львівщину.
Нададуть допомогу і пораненим, а також, за потреби, перевезуть їх у Київ.
Як повідомив на нараді з участю прем’єра директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський, за попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.