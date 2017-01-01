Сенат США затвердив директора Національної розвідки

Керівник Нацрозвідки США обіцяв всебічно сприяти розслідуванню зв’язків з РФ людей з оточення Трампа

Сенат США 15 березня переважною більшістю голосів затвердила колишнього сенатора-республіканця Дена Коутса керівником Національної розвідки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Для затвердження був потрібний 51 голос, тоді як Коутс набрав 85. 12 його колишніх колег голосували проти. Основна їх претензія до призначенця полягала у тому, що Ден Коутс не надав сенаторам достатньої інформації про те, наскільки масштабним був моніторинг спецслужб електронних повідомлень американських громадян.

Під час слухань Коутс обіцяв всебічно сприяти розслідуванню зв’язків з Росією людей з оточення президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо: у середу Сенат, також переважною більшістю, затвердив і генерал-лейтенанта сухопутних військ Герберта Макмастера помічником президента з національної безпеки.агає схвалення Сенату, але Макмастер є винятком, оскільки офіційно перебуває на військовій службі.