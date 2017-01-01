Тіллерсон вирушить до Москви з доказами причетності Росії до хімічних атак Асада – ЗМІ

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Рекс Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправиться наступного тижня в Москву, щоб представити перед Росією докази, що там знали про застосування урядовими військами хімічної зброї проти мирних жителів у Сирії і намагалися приховати це, пише The Sunday Times.

«Держсекретар президента Дональда Трампа Рекс Тіллерсон відправиться в Москву, щоб постати перед Росією з доказами, що вона знала і намагалася приховати смертельний зарін, застосований режимом Асада минулого тижня, в результаті чого 87 осіб загинуло», - йдеться в статті.

Тіллерсон вимагатиме від Путіна відмовитися від підтримки Асада.

Тіллерсон збирається в Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Перед Тіллерсоном в Москву повинен був прибути глава МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.