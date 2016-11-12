Трамп налагоджуватиме відносини зі «старими ворогами», - Білий дім

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Зовнішня політика США буде орієнтована на «американські інтереси і американську національну безпеку»

При новій адміністрації президента Дональда Трампа США планують налагоджувати відносини зі «старими ворогами», вихід з міжнародної торгово-економічний організації Транстихоокеанського партнерства (ТТП) і перегляд членства в Північноамериканській зоні вільної торгівлі.

Про це повідомляється в офіційній програмі нової адміністрації на сайті Білого дому.

«Світ повинен знати, що ми не їдемо за кордон в пошуках ворогів, що ми завжди раді, коли старі вороги стають друзями, а старі друзі стають союзниками. Світ буде більш мирним і процвітаючим з сильнішою і більш шанованою Америкою», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні нова адміністрація Білого дому також анонсує активну боротьбу з Ісламською державою та іншими терористичними угрупованнями.

Зовнішня політика США буде орієнтована на «американські інтереси і американську національну безпеку».

«Боротьба за справедливі, але жорсткі торгові угоди може привести робочі місця до берегів Америки, підвищення заробітної плати і підтримку виробництва США», – підкреслюється в повідомленні нової адміністрації.