Українські перевізники отримали 6 тисяч дозволів на роботу в Європі

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Комісія з розподілу дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) під головуванням заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка розподілила серед українських перевізників 5730 дозволів ЄКМТ на роботу у країнах Європи.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«У результаті розподілу українським перевізникам було виділено 236 дозволів ЄКМТ для використання транспортними засобами категорії «Євро-4 безпечний» і вище, 3 209 дозволів ЄКМТ - для використання транспортними засобами категорії «Євро-5 безпечний» і вище, 96 прав роботи до Австрії, 300 прав роботи до Італії, 1 644 прав роботи до Угорщини, 85 прав роботи до Греції та 160 прав роботи до Росії», - йдеться в повідомленні.

Нерозподілений залишок становить: 9 дозволів ЄКМТ для використання транспортними засобами категорії «Євро-4 безпечний» і вище, 1 дозвіл ЄКМТ для використання транспортними засобами категорії «Євро-5 безпечний» і вище, 16 прав роботи до Угорщини та 5 прав роботи до Греції. Зазначені залишки будуть передані для розподілу серед українських перевізників під час перерозподілу, пояснюють у відомстві.

Також під час засідання було встановлено, що перевізники - переможці конкурсу можуть отримати дозволи ЄКМТ відповідно до встановленого порядку, а також за умови сплати обов'язкового платежу за участь України в Міжнародному транспортному форумі, який на 2017 рік становить 495 гривень 80 копійок.

Відповідно до інформації Державної служби з безпеки на транспорті, видачу дозволів ЄКМТ розпочато 23 грудня 2016 року, за адресою: м. Київ, проспект Науки, 57.