«Укртрансгаз»: У новому році Україна знизила споживання газу на 12,2%

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Підприємством використовувалось блакитне паливо вітчизняного видобутку – 0,6 млрд кубометрів, імпортований ресурс з Європи – 0,4 млрд кубометри та відібраний газ зі сховищ – 0,6 млрд кубометрів.

Українські споживачі усіх категорій в першій декаді нового року спожили 1,609 млрд кубометрів природного газу, що на 12,2% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз».

«Під час сильних морозів диспетчерський департамент «Укртрансгазу» вміло організував роботу ГТС, використавши раціонально ресурс газу в сховищах, з яких добовий відбір не перебільшував 90 млн куб.м», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підприємством використовувалось блакитне паливо вітчизняного видобутку – 0,6 млрд кубометрів, імпортований ресурс з Європи – 0,4 млрд кубометри та відібраний газ зі сховищ – 0,6 млрд кубометрів.