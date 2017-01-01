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    «Укртрансгаз»: У новому році Україна знизила споживання газу на 12,2%

    • Сьогодні, 22:01
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    Підприємством використовувалось блакитне паливо вітчизняного видобутку – 0,6 млрд кубометрів, імпортований ресурс з Європи – 0,4 млрд кубометри та відібраний газ зі сховищ – 0,6 млрд кубометрів.

    Українські споживачі усіх категорій в першій декаді нового року спожили 1,609 млрд кубометрів природного газу, що на 12,2% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

    Про це повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз».

    «Під час сильних морозів диспетчерський департамент «Укртрансгазу» вміло організував роботу ГТС, використавши раціонально ресурс газу в сховищах, з яких добовий відбір не перебільшував 90 млн куб.м», — йдеться у повідомленні.

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    Як зазначається, підприємством використовувалось блакитне паливо вітчизняного видобутку – 0,6 млрд кубометрів, імпортований ресурс з Європи – 0,4 млрд кубометри та відібраний газ зі сховищ – 0,6 млрд кубометрів.

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