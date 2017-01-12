  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ватажки «ДНР» наказали московським священикам доповісти про католиків і протестантів

    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка

    На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» даних громад

    Представникам Донецької єпархії УПЦ МП в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські общини, які діють на території міста.

    Про це написав у Фейсбуці керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

    «Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка («ДНР») дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП - Ред) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські общини, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань)», - написав Тимчук.

    На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» даних громад. Станом на 12.01.2017 встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.

    Читайте також
    ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ