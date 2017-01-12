Ватажки «ДНР» наказали московським священикам доповісти про католиків і протестантів

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На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» даних громад

Представникам Донецької єпархії УПЦ МП в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські общини, які діють на території міста.

Про це написав у Фейсбуці керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка («ДНР») дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП - Ред) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські общини, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань)», - написав Тимчук.

На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» даних громад. Станом на 12.01.2017 встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.