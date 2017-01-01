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    100 днів адміністрації Трампа. Чи бачать Україну? (трансляція)

    • Сьогодні, 10:59
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Аналітик Інституту світової політики проаналізує роботу 100 днів адміністрації президента США Дональда Трампа

    Сьогодні, 26 квітня об 11.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться публічна дискусія на тему: «100 днів адміністрації Трампа. Чи бачать Україну?»

    Запрошені гості:

    Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики, який проаналізує роботу 100 днів адміністрації президента США Дональда Трампа, обіцянки і досягнення у внутрішній та зовнішній політиці, яка перспектива українського питання, хто відповідальний за Україну в адміністрації, на скільки риторика і практика розходяться

    Трансляцію прес-конференцію можна подивитись тут:

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