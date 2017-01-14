24 демократи бойкотуватимуть інавгурацію Трампа

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Дональд Трамп

Конгресмени кажуть, що Трамп ображає Америку

Про намір бойкотувати інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа заявили вже 24 конгресмени-представника Демократичної партії. Як повідомляє телеканал CNN, більшість з них вирішили не відвідувати цей захід після того, як Трамп образив конгресмена Джона Льюїса – відомого борця за громадянські права.

Льюїс, зокрема, заявив, що не вважає Трампа законним президентом через втручання Росії в процес виборів. У відповідь новообраний президент порадив конгресмену більше уваги приділяти своєму виборчому округу, який «перебуває в жахливому стані».

«У той час як деякі з них прийняли рішення на початку тижня, кілька виступили з цим сьогодні, після того, як новообраний президент образив демократа Джона Льюїса, що стало останньою краплею», – повідомляє телеканал.

У свою чергу демократ Іветт Кларк заявила, що, ображаючи Льюїса, Трамп «ображає Америку».

Про солідарність із Льюїсом у Twitter оголосили також демократи з палати представників Марк Такано і Джуді Чу. Конгресмен Тед Лью наголосив, що не виступає проти президентства Трампа, але не може піти на інавгурацію, оскільки не сприймає поведінку Трампа, а також його «зневажливі і неамериканські заяви».

Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.