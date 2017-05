38 жертв Путіна. У критиків президента РФ виникають смертельні проблеми зі здоров'ям – USA Today

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

На російського президента почали тиснути – британський журналіст

Колишній російський парламентар був розстріляний серед білого дня в Києві. Людина, яка тривалий час служила постійним представником РФ в ООН, раптово померла на роботі. Польовий командир окупованої Донецької області, був підірваний в ліфті. Російський міністр у справах ЗМІ був знайдений мертвим в готельному номері в Вашингтон, пише USA Today.

«Ось кілька з 38 відомих росіян, які з початку 2014 року стали жертвами нерозкритих убивств або померли за загадкових обставин», – пише автор, посилаючись на перелік, складений USA Today і британською журналісткою Сарою Херст.

«У цьому списку 10 помітних критиків російського президента Путіна, 7 дипломатів, 6 осіб, близьких до кремлівських ділків, які пізніше з ними посварилися (часто через корупцію), і 13 військових або політичних лідерів, замішаних у конфлікті у Східній Україні, в тому числі командири сепаратистських сил, підтримуваних Росією. Двоє людей, можливо, були пов'язані з досьє, яке містить твердження про зв'язки між співробітниками виборчого штабу Трампа і кремлівськими чиновниками. Це досьє склав колишній співробітник британських спецслужб, воно надавалося для ознайомлення в ФБР», - йдеться у статті.

На думку видання, цей список «наводить на думку, що передбачувані атаки Путіна на його критиків і викривачів більш широкі і смертоносні, ніж було відомо раніше. Він також викликає нові побоювання у зв'язку з контактами Путіна і його оточення з співробітниками виборчого штабу Трампа».

Зі свого боку, аналітик Борис Зільберман (Foundation for the Defense of Democracies) вважає: причина смерті більшості літніх дипломатів, які фігурують в цьому списку, - поганий стан здоров'я. Це можна припустити в разі російського повпреда в ООН 64-річного Віталія Чуркіна. «Інші випадки - наприклад, смерть 56-річного Петра Постникова, старшого радника відділу Латинської Америки МЗС РФ, знайденого мертвим з вогнепальним пораненням 20 грудня в своїй московській квартирі - вимагають подальшого розслідування, сказав Зільберман», - йдеться в статті.

Російські аналітики писали, що з недавніх жертв двоє - Олег Еровінкін і Алекс Оронов - можливо, мали відношення до досьє на Трампа і співробітників його штабу. «61-річний Еровінкін, генерал російського розвідувального відомства, близький до якоїсь довіреної особи Путіна, був знайдений мертвим на задньому сидінні свого автомобіля 26 грудня в Москві. Причини смерті невідомі», - йдеться у матеріалі.

«69-річний Оронов, нью-йоркський бізнесмен, який народився в Україні, помер за нез'ясованих обставин приблизно 2 березня, стверджує український парламентар Андрій Артеменко. Оронов організував січневу зустріч Артеменко з Майклом Коеном, повіреним Трампа, і Феліксом Сатером, діловим партнером Трампа, з приводу плану миротворення в Україні, який був би вигідний Росії», - йдеться в статті.

Видання стверджує: «В список недавніх смертей не включений 46-річний Меттью Панчер, британський фахівець з полонію, який брав участь у дізнанні про смерть Литвиненко. За деякими даними, в травні минулого року він завдав собі смертельного ножового поранення у себе вдома в Оксфордширі після того, як повернувся з подорожі в Росію».

Херст «сказала, що недавній сплеск [загадкових смертей], як видається, - прикмета посиленого політичного тиску на Путіна і його приятелів», пише видання. «Путін стоїть нагорі злочинної організації, є всі ці люди, у яких є на нього компромат, - сказала вона. - Не дивно, що він готовий усувати людей».