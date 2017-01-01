8 березня у зоні АТО поки обійшлося без втрат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У середу, 8 березня, у зоні проведення АТО зафіксовано 29 обстрілів, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на 18:00.

За повідомленням прес-центру, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Водяне та Гнутове, використовуючи гранатомети.

«З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Лебединське, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному вогонь вели БМП противника», - повідомили у штабі.

З мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку, Луганське та Майорськ на Донецькому напрямку, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве, по Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери.

По Новоолександрівці та Троїцькому на Луганському напрямку бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів, зі стрілецької зброї обстріляли Кримське.