  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    8 березня у зоні АТО поки обійшлося без втрат

    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка

    У середу, 8 березня, у зоні проведення АТО зафіксовано 29 обстрілів, втрат серед українських військових немає.

    Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на 18:00. 

    За повідомленням прес-центру, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Водяне та Гнутове, використовуючи гранатомети.

    «З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Лебединське, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному вогонь вели БМП противника», - повідомили у штабі. 

    З мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку, Луганське та Майорськ на Донецькому напрямку, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве, по Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери.

    По Новоолександрівці та Троїцькому на Луганському напрямку бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів, зі стрілецької зброї обстріляли Кримське.

     

    АТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ