Адепти секти «Відродження» окупують Київ на цілий місяць. ЗМІ підрахували, скільки заробить «духовний лідер» Мунтян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожний послідовник «апостола» Мунтяна зобов'язаний жертвувати десятину від своїх заробітків, а також жертвувати свої кровні під час молитви

З 19 червня по 14 липня адепти однієї з найбільших українських сект «Відродження», яку очолює раніше судимий Володимир Мунтян, знову готується провести щорічні збори в Києві, повідомляє «Обозреватель».

Вартість відвідування того, що організатори називають «колледж «Гора Мойсея» (фактично – цикл «проповідей») становить 2700 гривень. Таку високу вартість «церковник» пояснюють дорогою орендою Палацу спорту, де відбуватимуться «читання». Під час навчання обіцяють позбавити від нібито родових проклять, прогнати бісів, «прикрутити» успіх і – ба більше! - дозволять «зустрітися з Богом».

За найскромнішими підрахунками, з огляду на попередні заходи, відвідуваність коледжу «Гора Мойсея» за майже місяць доходить до 30 тисяч осіб, кожен з яких робить внесок, який трохи перевищує $100. У результаті сума становить $3 млн (або 78 млн 900 тис. грн).

За даними адміністрації Палацу Спорту, оренда великого залу на день для релігійних організацій коштує 200 тис. гривень. Отже, 26 днів перебування в Палаці Спорту обійдуться секті в 5 млн 200 тис. гривен. Навіть якщо взяти за основу число відвідувачів, яку в минулому році назвало «Відродження» (10 тис. осіб), то виходить, що в кишенях сектантів осідає більше 20 млн гривень з вирахуванням оренди.

«Кожний послідовник «апостола» Мунтяна зобов'язаний жертвувати десятину від своїх заробітків, а також жертвувати свої кровні під час молитви, коли по рядах ходять з темним ящиком або непрозорим відром. Більш того, існує в секті і так зване «партнерство з Богом», розбите на сегменти «люкс», «голд», «преміум», VIP, ціни на яке варіюються від $10 до $500. Для людей заможних і з вагомим становищем в суспільстві пропонується «платинум партнерство з Богом», вартість якого починається від $50 тис. За ці гроші духовний центр «Відродження» обіцяє молитися про успіхи в бізнесі своїх благодійників, а також відганяти бісів і знімати родові прокляття», - йдеться в публікації.

Відзначимо, що глава секти Володимир Мунтян живе в шикарних особняках з басейнами і джакузі, а пересувається на суперкарі Ferrari 599, за яким їздить охорона на елітних позашляховиках. Діти Мунтяна також ведуть розкішний спосіб життя, запрошуючи на свої свята зірок першої величини, вартість виступу яких починається від $20 тис. Вчаться діти «тринадцятого апостола» виключно в найпрестижніших ВНЗ Британії і США, що коштує «пастору» десятки і сотні тисяч доларів США, які йому незмінно жертвують довірливі послідовники.

Нагадаємо, минулого року «Відродження» вже проводило подібні збори у Києві. Впродовж місяця у столиці перебувало чимало адептів секти, які ходили у футболках із написом «Відродження». ЗМІ тоді попереджали про можливий зв’язок сектантів з російськими спецслужбами, також з’являлась інформація про те, що вони можуть вчинити провокації.