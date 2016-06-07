Афера на 400 млрд. Прокуратура Відня шукає гроші українських вкладників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Австрійці перевіряють, чи причетний Meinl Bank до сумнівних бізнес-угод з українськими банками

Прокуратура Відня розпочала перевірку діяльності австрійського Meinl Bank, котрий укладав сумнівні бізнес-угоди з українськими банками. Як писав «Главком», саме через цю установу з України було виведено 400 млрд гривень. Відповідне розслідування ведуть підлеглі міністра МВС Арсена Авакова.

Перевірка в Австрії розпочалася після позову українського Центру протидії корупції до прокуратури цієї країни, пише місцеве видання Der Standard.

Наразі справа перебуває на розгляді в прокуратурі Відня. За словами представниці австрійської прокуратури, існує підозра проти чинних і колишніх відповідальних осіб Meinl Bank щодо відмивання грошей, пов'язаних з Україною. Представники влади Австрії дали завдання місцевим правоохоронним органам провести розслідування.

Як писав у червні 2016 року «Главком», протягом 2011–2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG. Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС.

До списку спустошених фінансових установ, що переказували значні суми на кореспондентські рахунки Meinl Bank AG, поліція включила: банк «Таврика» (переказано 26 млн доларів); Південкомбанк (448,54 млн грн та 38 млн доларів); Автокразбанк (106 млн грн); Міський комерційний банк (59 млн євро); Фінростбанк (72 млн грн); Терра Банк (40,4 млн доларів); Дельта Банк (87,3 млн доларів); банк «Київська Русь» (50 млн доларів); Вернум Банк (7 млн євро) та інші, включно з банками «Кредит Дніпро», КБ «Хрещатик», Актив-Банк.

За підрахунками Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національної поліції, сума неповернених коштів з кореспондентських рахунків Meinl Bank AG становила майже 750 млн доларів та близько 60 млн євро.

Зазначимо, що «справою виведення 400 млрд» в Україні займається також Національне антикорупційне бюро, а саме участю у фінансових махінаціях державних компаній. Зокрема, йдеться про фінансові оборудки Східного гірничо-збагачувального комбінату, який «нагрівся» за допомогою австрійського банку на 20 млн доларів та ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», яка «заробила» близько 100 млн гривень, використовуючи рахунки банку.

За даними австрійського видання, Meinl Bank спростовує, що в Україні проводяться розслідування проти нього або його органів. При цьому слідчі дії в Австрії підтвердив член правління банку Самір Софтік.

Детальніше читайте: «З України вивели 400 мільярдів через один австрійський банк. Деталі розслідування»