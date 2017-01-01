Аграрна компанія відкриває водне пасажирське сполучення на півдні України

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Квитки можна буде придбати безпосередньо на судні

Лідер аграрного сектору України компанія «Нібулон» оголошує про відкриття з травня регулярних маршрутів пасажирських перевезень водним транспортом.

«Старт регулярних водних пасажирських рейсів став мало не найочікуванішою подією цієї весни. І хоча організація цього процесу дещо затягнулася через довготривалі погодження з державними органами влади, а також необхідність організації належного рівня причальної та берегової інфраструктури, адже для нас на першому місці завжди була і залишається безпека пасажирів, ми вдячні тим, хто щиро та активно сприяв втіленню в життя цього проекту, хто з розумінням і відповідальністю поставився до соціальної ініціативи компанії з відродження пасажирських річкових перевезень. Зокрема дякуємо за підтримку голові Херсонської обласної державної адміністрації Андрію Гордєєву та багатьом іншим небайдужим українцям», - повідомили у компанії.

Голова міста Вознесенськ Віталій Луков також особисто займався цією проблемою та зробив усе для того, щоб організувати перевезення пасажирів по Південному Бугу до Миколаєва.

Тож першими подорожувати на високошвидкісних пасажирських суднах зможуть мешканці Миколаївської та Херсонської областей.

Отже, 13 травня 2017 р. компанія розпочинає річкові пасажирські перевезення на Миколаївщині за маршрутом «Вознесенськ – Ковалівка – Нова Одеса – Миколаїв». Рейси планується виконувати по п’ятницям, суботам, неділям та понеділкам.

А на Херсонщині річкові пасажирські перевезення розпочнуться вже 14 травня 2017 р. за маршрутом «Нова Каховка – Херсон – Гола Пристань».Рейси планується виконувати щодобово. Орієнтовно з 1 червня 2017 р. компанія планує виконувати і щодобові рейси за маршрутом «Миколаїв – Кінбурнська коса – Очаків». Розклад рейсів буде оприлюднений пізніше.

До організації належного рівня причальної інфраструктури на Кінбурнській косі фахівці компанії поставилися з особливою відповідальністю. Встановлення спеціального плавучого причалу для швартування пасажирських суден на підводних крилах дозволить не порушувати екосистему та зберегти біорізноманіття Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Цей плавучий причал є унікальним для України: виготовлений з пінобетону він має 100-відсотковий запас плавучості і непотоплюваності. Причал буде встановлений у зоні стаціонарної рекреації на відстані від берега орієнтовно 150-170 м з метою забезпечення необхідної глибини для безпечного підходу судна (2,5-3,0 м). До плавучого причалу буде підведено підхідний місток, що складається з металобетонних конструкцій.

Квитки можна буде придбати безпосередньо на судні. Також можливе замовлення індивідуальних прогулянкових рейсів.

Приємною новиною стане й те, що проїзд на високошвидкісних пасажирських суднах буде по кишені більшості пасажирів. Така цінова політика є проявом соціальної відповідальності компанії. Як пояснив генеральний директор компанії Олексій Вадатурський, це поки соціальний, в який не закладено прибуток. Інакше водні подорожі по річці були б дорожчі, ніж на автобусі, тому що наразі через алогічне українське законодавство і всупереч здоровому глузду перевезення вантажів по воді дорожчі, ніж залізницею.

Про можливі зміни цін та маршрутів ми будемо повідомляти додатково на корпоративному сайті компанії www.nibulon.com та на офіційній сторінці компанії у Фейсбук. Вартість та умови перевезення багажу буде уточнено пізніше.

Про наміри відродити водні пасажирські перевезення компанія оголосила наприкінці минулого року. Восени флот компанії поповнився пасажирськими суднами на підводних крилах (у народі — «ракета») під українським прапором, а фахівці компанії розпочали вивчення та аналіз можливостей організації регулярних пасажирських водних перевезень в Україні.