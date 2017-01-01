Акції протесту у Венесуелі: загинуло 20 осіб

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Фото: DW Акції протесту у Венесуелі.

Поліція повідомляє про поранених

У Венесуелі акції протесту вилились у сутички мітингарів із правоохоронцями. Це призвели до загибелі 20 осіб. Про це повідомляє DW.

«У кількох містах, включно зі столицею Венесуели Каракасі, акції протесту переростали у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Кількість загиблих тепер зросла до загалом 20 осіб, серед них - 13-річний підліток. Повідомляється також про десятки поранених», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на вихідні опозиція запланувала проведення масштабних «мовчазних маршів», які мають вести до резиденцій єпископів країни. Крім того, опозиційні до уряду нинішнього президента-соціаліста Ніколаса Мадуро політики оголосили «національну блокаду» вулиць та доріг на 24 квітня.

Заяви опозиції пролунали на тлі повідомлень про загибель у Каракасі щонайменше 12 осіб під час сутичок із поліцією у ніч на п'ятницю. Після багатоденних акцій протесту поліція та сили безпеки приведено до стану підвищеної готовності.

Масові демонстрації проти Мадуро активізувалися після того, як 30 березня Верховний суд Венесуели позбавив парламент повноважень. Згодом це рішення скасували, проте це не заспокоїло ситуацію в країні, що перебуває у глибокій економічній кризі.