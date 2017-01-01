Активістці, яка боролась із забудовником під Києвом, спалили мікроавтобус

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Підпал автівки активістка пов'язує винятково зі своєю діяльністю щодо збереження лісу та каже, що їй неодноразово погрожували

Активістці руху «Захисти Ліс», журналістці Валентині Аксьоновій, яка бореться проти вирубування лісу та будівництва (забудовник ЖК Echo park), спалили мікроавтобус. Про це сама Аксьонова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі спалили наше авто. Добре, що вогонь не перекинувся на гараж і літню кухню, де газ. В мене відчуття, що ми,звичайні громадяни, небажані гості у власній країні.Особливо,коли починаємо захищати свої права», - зазначила вона.

Сталося це близько 4:00. За словами Аксьонової, у мікроавтобус, який був припаркований на її подвір'ї, ймовірно жбурнули коктейлі Молотова. Гасили автомобіль самі власники разом з сусідами, бо пожежники до місця інциденту їхали 40 хвилин.

«Рік тому на страсний тиждень все почалося з вирубки сосен у Вумівському лісі.Коло цьогорічної боротьби замикається знову на страсному тижні. Я поки що врятувала Вумівський ліс, та чи зможу врятувати свою родину і себе вже не зна», - написала вона.

Підпал активістка пов'язує винятково з професійною діяльністю та каже, що їй неодноразово погрожували. «Я писала численні заяви до поліції щодо погроз моєму життю - реакції нуль», - поскаржилась вона.

Активістка планує подавати заяву до поліції не лише щодо знищення майна, а й щодо перешкоджання професійній діяльності.