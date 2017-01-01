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    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження

    • Сьогодні, 13:44
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    Активісти продовжують блокувати потяг, який рухався у бік окупованої території Луганської області.

    За фактом блокування активістами залізничної колії у Луганській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.279 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у прокуратурі Луганської області.

    «Відкрито кримінальне провадження відділом поліції за ч.1 ст.279 ККУ – це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту», - повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

    При цьому, за даними прес-служби наразі прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

    «Зараз ще рано говорити про оцінку вказаних дій учасників акції, але ми будемо контролювати хід даного кримінального провадження та хід досудового розслідування», - уточнили у відомстві.

    Нагадаємо, за даними поліції, активісти продовжують блокувати потяг, який рухався у бік окупованої території Луганської області.

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    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження
    Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження

    Напередодні ввечері активісти зупинили потяг, який ледь не протаранив блокпост ветеранів АТО на залізниці Луганськ-Попасна.

    Учасники АТО, які вчора розпочали блокувати залізницю на межі з тимчасово окупованими територіями в Луганській і Донецькій областях, сьогодні продовжують блокаду, на станції Світланове Луганської області ветерани чекають зустрічі з представниками місцевої влади.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Семен Семенченко. За його інформацією, ветерани АТО заблокували на Донбасі 12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів, які перевозили вантажі між окупованими та неокупованими територіями.

     

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