Активісти другий день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження

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Активісти продовжують блокувати потяг, який рухався у бік окупованої території Луганської області.

За фактом блокування активістами залізничної колії у Луганській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.279 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у прокуратурі Луганської області.

«Відкрито кримінальне провадження відділом поліції за ч.1 ст.279 ККУ – це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту», - повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

При цьому, за даними прес-служби наразі прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

«Зараз ще рано говорити про оцінку вказаних дій учасників акції, але ми будемо контролювати хід даного кримінального провадження та хід досудового розслідування», - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, за даними поліції, активісти продовжують блокувати потяг, який рухався у бік окупованої території Луганської області.

Напередодні ввечері активісти зупинили потяг, який ледь не протаранив блокпост ветеранів АТО на залізниці Луганськ-Попасна.

Учасники АТО, які вчора розпочали блокувати залізницю на межі з тимчасово окупованими територіями в Луганській і Донецькій областях, сьогодні продовжують блокаду, на станції Світланове Луганської області ветерани чекають зустрічі з представниками місцевої влади.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Семен Семенченко. За його інформацією, ветерани АТО заблокували на Донбасі 12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів, які перевозили вантажі між окупованими та неокупованими територіями.