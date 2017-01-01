Активісти погрожують перекрити залізницю на Сумщині

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Березень 2017 року. Блокада торгівлі в Конотопі

Один з блокувальників повідомив, що це попереджувальна акція, мета якої - нагадати уряду про обіцянку припинити закупівлю вугілля в Росії

Штаб блокади Донбасу приїхав на залізничну станцію «Конотоп» Сумської області, щоб приготуватися до перекриття торговельного сполучення з Росією.

Про це йдеться на відео, опублікованому на Facebook-сторінці «Штабу блокади торгівлі з оккупантами».



Один з блокувальників повідомив, що це попереджувальна акція, мета якої - нагадати уряду про обіцянку припинити закупівлю вугілля в Росії.

За словами активіста, тиждень тому Штаб блокади звернувся з вимогою до Кабміну ухвалити постанову про заборону постачання в Україну російського вугілля. Уряд ще має близько тижня, аби це зробити, проте якщо нічого не відбудеться – рух через станцію буде заблоковано.

На станцію також приїхали народні депутати Єгор Соболєв і Семен Семенченко.

Соболєв підкреслив, що «Конотоп» – це ключова станція торгівлі України з Росією.

«Ми хочемо попередити прем'єр-міністра, щоб він почав діяти – заборонив імпорт російського вугілля і обмежив інші способи фінансуванні оккупанта», - зауважив він.

Семенченко, у свою чергу, попередив: «Через деякий час спливає ультиматум ветеранів… Ми звертаємося до керівництва країни: давайте не будемо ще раз перевіряти, чи зможуть наші воїни заблокувати щось власноруч».

Водночас депутат Конотопської міськради Тетяна Сизон в інтерв'ю телеканалу «112 Україна» заявила, що блокада може сильно нашкодити місту.

За її словами, оскільки залізниця проходить через центр Конотопа, зупинка вантажних потягів створить екологічну небезпеку для мешканців міста. Тим більше, що тут працюють дитячі оздоровчі табори. Також це паралізує транспортний рух у населеному пункті.

При цьому, як з'ясувалося, депутат не знає, чому активісти планують цю акцію.

Також вона зізналася, що не зустрічалася з учасниками блокади і жодним чином не намагалася зупинити їх або розповісти про вищезгадані небезпеки.