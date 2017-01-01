Активісти заявляють про непрозорість конкурсу Ради громадського контролю при НАБУ

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Процес формування списку учасників конкурсу на членство Ради проводиться непрозоро, заявляє громадська організація

Громадська організація «Філософія Серця» стурбована ситуацією щодо формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Про це йдеться у заяві організації.

«Процес формування списку учасників конкурсу на членство Ради проводиться непрозоро. Здійснює його Робоча група, сформована не відомо на яких засадах і в якому складі. Інформація про її повноваження на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України відсутня. Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України затверджене указом Президента України від 15 травня 2015 року її формування не передбачає», - заявляють активісти.

Вони зазначають, що список учасників конкурсу збільшується з нікому не відомих причин.

«В той же час ця група бере на себе сміливість не допускати організації, які подали повний пакет документів, до участі в конкурсі. Саме так вчинили з головою правління нашої організації Юлією Григою, незважаючи на багаторічний досвід реалізації антикорупційних проектів», - наголошують у громадській організації.

Громадська організація «Філософія Серця» звертається до керівництва Національного антикорупційного бюро України з вимогою пояснити підстави діяльності Робочої групи та прийняти рішення щодо відкритого і прозорого проведення конкурсу кандидатів на членство в Раді громадського контролю.