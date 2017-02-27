Актор Караченцов знов потрапив у ДТП під Москвою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ніч на 28 лютого 2005 року Караченцов потрапив у страшну ДТП, після якої вже не зміг повернутися на сцену

Актора Миколу Караченцова після ДТП у Щолковському районі Підмосков’я було госпіталізовано.

ДТП сталася о 19:30 в селищі Загорянський на вулиці Пушкіна, повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах області.

На перехресті зіткнулися автомобіль Toyota, в якому пасажиром був Караченцов, і вантажна «Газель». Джерело зазначило, що актор дістав різні травми і був доправлений до лікарні.

У прес-службі поліції підтвердили факт ДТП, не уточнивши особу потерпілого.

У свою чергу син Караченцова Андрій Караченцов підтвердив сайту 360 інформацію про ДТП, зазначивши, що не знає обставин пригоди.

«Я поки що не знаю, що там сталося. Пояснили на словах. Аварія сталася, але досить серйозна, тож машина перекинулася з батьками», – сказав він.

У 2005 році Караченцов уже потрапляв у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Москві на Мічурінському проспекті, дістав у ній страшну травму і після цього на сцену вже не повернувся. За дивним збігом обставин та ДТП сталася рівно 12 років тому – в ніч на 28 лютого 2005 року.

Тоді актор дістав травму голови, близько місяця пролежав у комі, йому було зроблено кілька операцій, в тому числі і на мозку. А в грудні 2014 року в Москві в районі будинку №16 по Леонтійовському провулку водій на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 9-річну онуку Караченцова, внаслідок чого вона дістала незначні травми.