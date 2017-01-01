Аласанія: $35 млн для Суспільного – невелика сума. В Польщі видатки вдесятеро більші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зураб Аласанія Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Перший національний телеканал останні роки отримував 167 мільйонів, з них 103 мільйони йшли на зарплатню

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв’ю «Главкому» розповів, що $35 мільйонів, які виділяються на фінансування суспільного мовника в Україні, не є такою великою сумою, як хотілося б. Як відомо, торік Аласанія пішов з посади голови НТКУ, заявивши, що з тим бюджетом, який був у національної телекомпанії, неможливо працювати.

«Тоді я був головою лише НТКУ - одного каналу, телекомпанії. Тепер керуватиму 32 підприємствами, з яких 28 – телерадіокомпанії. Тому $35 мільйонів не є вже такою великою сумою. Один з моїх конкурентів Марек Сієрант (польський журналіст та медіа-експерт балатувався на посаду керівника Суспільного мовлення України - «Главком»), каже, що у Польщі $350 мільйонів витрачається на два канали. А в нас, у Суспільному їх 28. Та нічого - і з цим працювати можна», - зазначив Аласанія.

Він також пояснив «Главкому», чому пішов з посади гендиректора тоді: «Тому, що уряд хитренько намагався 450 мільйонів гривень, на «Євробачення», втиснути в цьогорічний бюджет Суспільного. Хлопці, ви що, здуріли? Це половина всього річного бюджету. Тому я влаштував бунт. І після того, як я гримнув дверима, вони таки відокремили бюджет телекомпанії від бюджету конкурсу».

Зрештою, коли Аласанія «гримнув дверима», це мало позитивний результат. Держава додала 100 млн гривень на саму НТКУ.

«Але все одно не вистачає 335 мільйонів до тієї суми, яку мали передбачити, - додав Аласанія. - Перший національний останні роки отримував 167 мільйонів, тобто близько $5 мільйонів. З цих 167 мільйонів 103 йшли на зарплатню, 47 витрачались на трансляцію. 12 мільйонів - платня за комуналку «олівця» (телецентр на Мельникова, - «Главком»)».