Аласанія оприлюднив склад медіаменеджерів, що працюватимуть з ним на Суспільному

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Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України»

Суспільно-політичним напрямом займатимуться Майкл Щуп або Роман Вінтонів

Голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зураб Аласанія розповів, хто складатиме його нову команду.

«Команда моя, звісно, складається більше ніж з шістьох людей. Але на конкурс я маю висунути саме таку кількість. Половина з них буде займатися контентом, інша половина – структурною реформою. Суспільно-політичний напрям - Майкл Щур або Роман Вінтонів, ви його знаєте. Інших людей ви просто не знаєте. Наприклад, Інна Гребенюк, колишня заступник міністра агрополітики, вона – юрист», - сказав він в інтерв’ю «Главкому».

Також, за його словами, разом з ним буде працювати людину, яку поки називати не можна. «Бо він доволі відомий фінансист, працював в «Ощадбанку» і знає систему. Ця людина зараз працює виконавчим директором крупного комерційного банку і він, як я думаю, опікуватиметься економічно-фінансовим станом Суспільного», - розповів Аласанія.

Також до команди Суспільного увійдуть Микола Чернотицький – голова сумської філії НТКУ. «Молода, кайфова людина. Ми його забираємо саме на регіональну реструктуризацію», - прокоментував Зураб.

«От ми вчотирьох будемо займатися реформами. А перша трійця буде займатися рейтингами». – розповів він.

Радіо ж, як повідомив Аласанія, буде займатись Дмитро Хоркін.