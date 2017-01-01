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    Американці озброять Саудівську Аравію на $100 млрд.

    • Сьогодні, 19:25
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    Дональд Трамп у Саудівській Аравії
    Дональд Трамп у Саудівській Аравії

    США та Саудівська Аравія домовилися про постачання зброї на $100 млрд.

    Сполучені Штати Америки домовилися про підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії. Про це повідомляє Associated Press.

    Білий дім повідомив, що угоди включають в себе постачання зброї та військового обладнання на суму близько $100 мільярдів. До того ж Саудівська Аравія отримає зброї ще на $350 млрд у найближчі 10 років.

    США наголошують, що оборонні домовленості спрямовані на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії. Штати також намагаються підтримати здатність Саудівської Аравії зробити свій внесок в антитерористичні операції в регіоні.

    США – головний військовий партнер Саудівської Аравії.

    США зброя Саудівська Аравія
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